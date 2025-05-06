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Беспилотник Zephyr установил мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному полету

Беспилотник Zephyr / © Airbus

Zephyr поднялся в воздух с территории Кении 20 февраля 2025 года и после полетов над Африкой направился сторону в Австралии. Однако из-за невыясненной проблемы удаленному оператору пришлось посадить аппарат в Индийском океане. Это случилось 28 апреля, но на тот момент Zephyr уже побил рекорд, державшийся более полувека. Предыдущий рекорд составлял 64 дня, 22 часа и 19 минут, его установили в 1959 году американцы Роберт Тим и Джон Кук, совершившие длительный полет на самолете Cessna Skyhawk.

Беспилотник Zephyr / © Airbus

Zephyr имеет размах крыла в 25,9 метра и небольшой фюзеляж, что делает его максимально эффективным в полете на большой высоте. Аппарат весит всего 75 килограммов и способен подниматься на высоту до 23 200 метров.