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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
1 минута назад
Рейтинг: +1002
Посты: 2196

Беспилотник Zephyr установил мировой рекорд по самому продолжительному непрерывному полету

Сверхлегкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Zephyr аэрокосмической компании Airbus, работающий на солнечных батареях, провел в небе 67 дней и налетал 1608 часов, установив новый мировой рекорд.

Сообщество
# Airbus
# Zephyr
# авиация
# беспилотники
Беспилотник Zephyr / © Airbus
Беспилотник Zephyr / © Airbus

Zephyr поднялся в воздух с территории Кении 20 февраля 2025 года и после полетов над Африкой направился сторону в Австралии. Однако из-за невыясненной проблемы удаленному оператору пришлось посадить аппарат в Индийском океане. Это случилось 28 апреля, но на тот момент Zephyr уже побил рекорд, державшийся более полувека. Предыдущий рекорд составлял 64 дня, 22 часа и 19 минут, его установили в 1959 году американцы Роберт Тим и Джон Кук, совершившие длительный полет на самолете Cessna Skyhawk.

Беспилотник Zephyr / © Airbus
Беспилотник Zephyr / © Airbus

Zephyr имеет размах крыла в 25,9 метра и небольшой фюзеляж, что делает его максимально эффективным в полете на большой высоте. Аппарат весит всего 75 килограммов и способен подниматься на высоту до 23 200 метров.

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# аукцион
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