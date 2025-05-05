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Иран представил новую баллистическую ракету, способную пробить американскую ПРО
Министр обороны Ирана официально представил новейшую твердотопливную баллистическую ракету «Кассем Басир». Как заявил чиновник, дальность ее полета превышает 1200 километров, при этом новое оружие способно пробить американский комплекс противоракетной обороны (ПРО) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense — «Система высотного заатмосферного перехвата»).
«Кассем Басир» оснащена боеголовкой с улучшенной маневренностью, специально разработанной для обхода сложных систем противоракетной обороны.
Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде заявил, что по итогам испытаний новая ракета, запущенная с расстояния более 1200 километров, с высокой точностью поразила намеченную цель. Он отметил, что тесты прошли в условиях интенсивных электронных помех, однако «Кассем Басир» сохранила безупречную работу.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
В Солнечной системе находят все больше небесных тел, которые выглядят как «высохшие» кометы. Ученые решили выяснить, как и насколько быстро они проходят такую трансформацию. Оказалось, что некоторые сейчас почти обезвоженные небесные тела были кометами, по космическим меркам, совсем недавно.
В 2020 году у белого карлика WD 1856+534, расположенного на расстоянии около 80 световых лет от Земли, обнаружили газовый гигант, однако его точная природа до сих пор оставалась под вопросом. Теперь с помощью космической обсерватории «Джеймс Уэбб» астрономы подтвердили статус экзопланеты и впервые зафиксировали ее собственное тепловое излучение. Температура атмосферы этого мира оказалась рекордно низкой — около минус 87 °C.
Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник
Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.
Прошлые научные работы показали, что высокие люди чаще зарабатывают больше. Исследователи из США решили проверить, не закладывается ли основа для этого преимущества еще в школе. Чтобы разобраться в вопросе, специалисты проанализировали данные около полумиллиона нью-йоркских школьников.
Долгое время палеонтологи считали, что древние крупные наземные хищники никогда не населяли острова Карибского моря. По крайней мере, после исчезновения динозавров. Эта картина казалась логичной: изолированность от материка не позволяла таким хищникам туда перебраться. Но острые зубы, по форме характерные для крупных плотоядных, которые ученые находили в скалах и пещерах, заставили усомниться в этой гипотезе.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
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Транспортная стратегия России до 2030 года: минус автомобилизация всей страны
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