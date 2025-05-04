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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг: 0
Посты: 2

Перья в фокусе: лучшие снимки участников конкурса Bird Photographer of the Year 

Организаторы ежегодного конкурса фотографий птиц Bird Photographer of the Year опубликовали в соцсетях снимки пернатых, которые не дошли до финала в прошлые годы, хотя были этого вполне достойны.

Сообщество
# птицы
# фотографии
© Michał Janiak
© Michał Janiak
©  Andy Wall
©  Andy Wall
© Mark Lynham
© Mark Lynham
© Colin Bradshaw
© Colin Bradshaw
© Katie Brockman
© Katie Brockman
© Maggie Bullock
© Maggie Bullock
© Tracey Graves
© Tracey Graves
© Michał Janiak
© Michał Janiak
© Sean Davis
© Sean Davis
© Thomas Vijayan
© Thomas Vijayan
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# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
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# космическая связь
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Sci-Fi
# sci-fi art
# атмосферные скетчи
# визуальные миры
# Далянь
# Китай
# концепт-арт
# научная фантастика
# постапокалипсис
# футуризм
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# дети
# рост
# успеваемость
# учеба
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Способен конкурировать с авиацией: белорусские инженеры разработали сверхскоростной рельсовый беспилотник

Инженеры компании UST Inc. разработали передовой рельсовый беспилотник, способный передвигаться на скорости до 500 километров в час. Юнибус U5-75304 предназначен для перевозки пассажиров и может в перспективе заменить среднемагистральную авиацию. Давайте узнаем, как конструктивные особенности обеспечивают продолжительное движение на больших скоростях, комфорт и безопасность пассажирам.

Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
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Биология
# агрессия
# нападение
# орел
# птицы
# хищник
# Южная Америка
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Биология
# биология
# генетика
# пиар
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Андрей

Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
9 апреля
Unitsky String Technologies Inc.

До 1000 пассажиров в час: белорусские инженеры предложили соединить два берега Дона

Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.

Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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1 час назад
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Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Эдуард Егоров
1 час назад
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Инфографика: сколько получают самые богатые и бедные жители 25 стран

Эдуард Егоров
1 час назад
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Эдуард Егоров
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Роман, если у тебя ее нету, то это не значит что у других нет. Так что не знаешь лучше не говори.

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Иван Картавый
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А я согласен с mainом, нормальный специалист получает и 5000 и 6000рублей в смену а хороший и до 10000 и за богача себя не считает, конечно, если работать за

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