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В начале мая на Землю упадет советский космический аппарат

Автоматическая межпланетная станция (АМС) «Космос-482», запущенная в 1972 году для изучения Венеры, вернется в атмосферу Земли в период с 8 по 11 мая 2025 года.

Художественное изображение неконтролируемого вхождения в атмосферу Земли АМС «Космос-482» / © David Ducross/ ESA

Станцию «Космос-482» отправили по направлению к Венере 53 года назад. Запуск был успешным, однако из-за проблем с таймером двигатель аппарата преждевременно отключился и АМС не смогла покинуть околоземную орбиту.

Копия АМС «Космос-482» / © Wikimedia

Пробыв в космосе более полувека, «Космос-482» в ближайшее время должен совершить неконтролируемое вхождение в атмосферу Земли и упасть на планету. Поскольку станцию сконструировали таким образом, чтобы она могла выдерживать ускорение, высокое давление и экстремальную жару Венеры, ожидается, что большая часть почти 500-килограммового аппарата сможет достичь земной поверхности.

Предполагается, что «Космос-482» упадет где-то между 52° северной широты и 52° южной широты, то есть, скорее всего, в воду.