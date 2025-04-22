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«Хаббл» рассмотрел область звездообразования в туманности Орел

Астрономы Европейского космического агентства в преддверии 35-летия орбитального телескопа «Хаббл» опубликовали новое полученное им изображение. На снимке запечатлена туманность Орел, также известная как Мессье 16. Она расположена на расстоянии 6500 световых лет от Земли, по направлению к созвездию Змея.

Столб холодного газа и пыли туманности Орел в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, K. Noll

На новом изображении показан столб холодного газа и пыли длиной 9,5 светового года, который представляет собой лишь крошечную часть туманности Орел.

Столб холодного газа и пыли туманности Орел в объективе телескопа «Хаббл» / © ESA / Hubble & NASA, K. Noll

Снимок демонстрирует сложную структуру облака, на которую влияет мощное ультрафиолетовое излучение молодых звезд.

Форма туманности Орел обусловлена плотными облаками газа и пыли, силуэт которых напоминает орла с расправленными крыльями. За пределами нового изображения — скопление молодых звезд, которые влияют на формирование окружающих космических структур. Более плотные области газа сопротивляются воздействию излучения и звездных ветров, сохраняясь в виде пылевых скульптур, таких как этот недавно запечатленный столб звездообразования.