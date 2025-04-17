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Мощный взрыв уничтожил один из объектов на секретном ракетном заводе Northrop Grumman

Издание FOX 13 News сообщило, что рано утром 16 апреля на территории предприятия Northrop Grumman в округе Бокс-Элдер (штат Юта) прогремел взрыв. Он уничтожил один из объектов в «Ракетном саду», который служит испытательным полигоном для ракетных систем производителя оружия.

Один из объектов Northrop Grumman, уничтоженный взрывом / © Box Elder County Sheriff’s Office via AP

По данным местной полиции, никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что их дома, находящиеся на расстоянии нескольких километров от объекта Northrop Grumman, сотрясла ударная волна.

Один из объектов Northrop Grumman, уничтоженный взрывом / © Box Elder County Sheriff’s Office via AP

На опубликованных полицейскими фото видно, что здание уничтожено. Данных о вредных веществах, попавших в воздух, пока нет.

© FOX 13 News

Судя по всему, взорвавшееся здание не относится к тем, где Northrop Grumman смешивает химикаты для производства твердотопливных ускорителей, используемых в космических программах США. Официальные лица пока не выяснили, что стало причиной взрыва.