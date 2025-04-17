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Мощный взрыв уничтожил один из объектов на секретном ракетном заводе Northrop Grumman
Издание FOX 13 News сообщило, что рано утром 16 апреля на территории предприятия Northrop Grumman в округе Бокс-Элдер (штат Юта) прогремел взрыв. Он уничтожил один из объектов в «Ракетном саду», который служит испытательным полигоном для ракетных систем производителя оружия.
По данным местной полиции, никто не пострадал. Однако очевидцы сообщили, что их дома, находящиеся на расстоянии нескольких километров от объекта Northrop Grumman, сотрясла ударная волна.
На опубликованных полицейскими фото видно, что здание уничтожено. Данных о вредных веществах, попавших в воздух, пока нет.
Судя по всему, взорвавшееся здание не относится к тем, где Northrop Grumman смешивает химикаты для производства твердотопливных ускорителей, используемых в космических программах США. Официальные лица пока не выяснили, что стало причиной взрыва.
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