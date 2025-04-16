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Врачи Саратовского медуниверситета вернули ростовской пенсионерке возможность ходить

Врачи НИИТОН СГМУ помогли ростовской пенсионерке вернуть способность ходить после 15 лет мучений из-за боли в колене, вызванной Х-образной деформацией.

При обследовании у пациентки обнаружили серьезную деформацию коленного сустава, вывих костей голени и повреждение связок.

За последние два года состояние женщины значительно ухудшилось, и обычные методы лечения оказались неэффективными. Коленный сустав был настолько поврежден, что потребовалось применение сложных инженерных решений.

Специалисты Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии СГМУ хирург Радик Абдулнасыров, ассистент Идрис Ирисханов, ординатор Мансур Нинеев и анестезиолог Ольга Пономарева приняли решение использовать крайне сложную ревизионную конструкцию, предназначенную для самых тяжелых случаев. Такие хирургические вмешательства проводятся только в немногих федеральных медицинских центрах России.

В результате сложнейшей операции врачам удалось полностью восстановить анатомию коленного сустава и заменить поврежденные связки сложными протезами, которые теперь позволяют пациентке свободно ходить и забыть об инвалидной коляске.