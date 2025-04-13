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Spermracing: в Калифорнии пройдут первые в мире гонки сперматозоидов

25 апреля в концертном зале Hollywood Palladium состоится первое в истории состязание по «гонкам сперматозоидов». Организаторы обещают настоящее шоу с участием двух университетов — Калифорнийского и Южнокалифорнийского. За необычным соревнованием на микроскопическом «ипподроме» будут наблюдать около 5000 зрителей.

© SpermRacing

В каждой команде — по одному образцу, помещённому в специальную среду. Соревнование будет проходить под микроскопами в реальном времени. Победит тот образец, клетки которого быстрее преодолеют дистанцию.

«Это не просто развлечение — это способ показать науку с неожиданной стороны. Мы хотим, чтобы люди увидели, насколько впечатляющими могут быть даже самые крошечные формы жизни», — говорит один из организаторов проекта, молекулярный биолог доктор Сэм Розен.

По его словам, подготовка заняла несколько месяцев: «Мы тестировали десятки форматов, чтобы добиться честных условий “забега” — с одинаковой вязкостью среды, температурой, условиями освещения и визуализации».

© SpermRacing

В мероприятии будут комментаторы, трансляция, аналитика и возможность сделать ставку на победителя. Как подчёркивают организаторы, все доноры дали официальное согласие, а отбор образцов проводился с соблюдением всех этических норм.

Профессор Линда Чжоу из Университета Южной Калифорнии отмечает: «Да, это необычно. Но если благодаря этому люди задумаются о репродуктивном здоровье, о технологиях и микробиологии — значит, мы добились своего».

По мнению многих, это может стать началом новой формы научно-популярного шоу — на грани между наукой, спортом и перформансом.