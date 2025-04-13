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Spermracing: в Калифорнии пройдут первые в мире гонки сперматозоидов
25 апреля в концертном зале Hollywood Palladium состоится первое в истории состязание по «гонкам сперматозоидов». Организаторы обещают настоящее шоу с участием двух университетов — Калифорнийского и Южнокалифорнийского. За необычным соревнованием на микроскопическом «ипподроме» будут наблюдать около 5000 зрителей.
В каждой команде — по одному образцу, помещённому в специальную среду. Соревнование будет проходить под микроскопами в реальном времени. Победит тот образец, клетки которого быстрее преодолеют дистанцию.
«Это не просто развлечение — это способ показать науку с неожиданной стороны. Мы хотим, чтобы люди увидели, насколько впечатляющими могут быть даже самые крошечные формы жизни», — говорит один из организаторов проекта, молекулярный биолог доктор Сэм Розен.
По его словам, подготовка заняла несколько месяцев: «Мы тестировали десятки форматов, чтобы добиться честных условий “забега” — с одинаковой вязкостью среды, температурой, условиями освещения и визуализации».
В мероприятии будут комментаторы, трансляция, аналитика и возможность сделать ставку на победителя. Как подчёркивают организаторы, все доноры дали официальное согласие, а отбор образцов проводился с соблюдением всех этических норм.
По мнению многих, это может стать началом новой формы научно-популярного шоу — на грани между наукой, спортом и перформансом.
Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.
Люди, чрезмерно сосредоточенные на деньгах, хуже умеют обсуждать эту тему с близкими и, как следствие, меньше удовлетворены браком. К такому выводу пришли ученые из США и Китая.
Водоросли — это «сборная солянка» из различных организмов, которые живут в воде и заняты фотосинтезом. Некоторые, впрочем, разучились использовать энергию Солнца, например ницшия Nitzschia sp. Новое исследование посвящено эволюции генома у этой диатомеи. Из работы следует, что заимствование ДНК из бактерии и другие перестройки генома сделали ницшию способной использовать альгинаты. Это важный компонент других водорослей — бурых, вроде фукуса и ламинарии.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Ученые проследили траекторию упавшего в 2014 году на Землю межзвездного метеороида CNEOS14, чтобы выяснить возможное местоположение гипотетической Девятой планеты. Расчеты указали на участок неба в созвездиях Тельца и Ориона, но поиски не увенчались успехом. Это приводит к нескольким возможным выводам: либо планета еще дальше и тусклее, чем предполагалось, либо она в другом месте, либо ее не существует.
Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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