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Инфографика: Китай обогнал США в мировой торговле

Инфографика: Китай обогнал США в мировой торговле / © visualcapitalist

В новой визуализации Эхсан Солтани показал сдвиг в глобальном торговом доминировании между Соединенными Штатами и Китаем за последние два десятилетия. Данные получили из материалов американского Бюро переписи населения и документов Главного таможенного управления КНР.

В 2000 году объем торговли Штатов составил два триллиона доллара — более чем в четыре раза больше, чем у Китая (474 миллиарда долларов). В то же время КНР была основным торговым партнером лишь для нескольких стран, включая Кубу, Иран, Ливию, Мьянму, Монголию, Северную Корею, Оман, Судан, Танзанию и Вьетнам.

С 2000 по 2024 год объем торговли США вырос на 167% (среднегодовой темп роста составил 4,2%), а объем торговли Китая увеличился на 1200% (среднегодовой темп роста — 11,3%). В 2024-м общий объем торговли достиг 5,3 триллиона долларов для США и 6,2 триллиона долларов для Китая.

Теперь КНР стала доминирующим торговым партнером для большей части стран Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока, Океании, Южной Америки и Африки.