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Китай провел первые радиоастрономические наблюдения в Антарктиде

Китайские исследователи развернули на антарктической станции Чжуншань новый радиотелескоп миллиметрового диапазона с апертурой 3,2 метра под названием «Антарктический глаз Трех Ущелий».

Радиотелескоп «Антарктический глаз Трех Ущелий» / © CTGU

Телескоп, разработанный Китайским университетом Трех Ущелий (CTGU) и Шанхайским педагогическим университетом (SHNU), приступил к наблюдениям за спектральными линиями нейтрального водорода и молекул аммиака в Млечном Пути. Собранные данные помогут проанализировать динамику межзвездного газа и процессы звездообразования.

Новое устройство дополнило инфракрасные телескопы AST3, ранее построенные Китаем, и усилило исследования космоса из региона с минимальным световым загрязнением и стабильной атмосферой.