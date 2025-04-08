Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

GTA «Шанхай»: создан гиперреалистичный цифровой двойник крупнейшего мегаполиса Китая

Пока поклонники видеоигр с нетерпением ждут выхода Grand Theft Auto (GTA ) VI, которая, по слухам, позволит игрокам посещать более 40% виртуальных зданий, ученые из Шанхая создали нечто гораздо более амбициозное: гиперреалистичный цифровой двойник крупнейшего мегаполиса Китая. Его построили для полицейских.

Кадр из серии популярных игр Grand Theft Auto / © Rockstar Games

Виртуальный Шанхай позволит сотрудникам правоохранительных органов молниеносно сориентироваться на любой улице, изучить внутренние планировки небоскребов и даже получить в режиме реального времени доступ к данным о владельцах той или иной недвижимости.

Гиперреалистичный рендеринг крупнейшего города Китая выглядит, как декорация к видеоигре / © Stephen Chenin

Патрульные смогут «входить» в здания виртуально, просматривая поэтажные планы, реестры арендаторов и инженерные коммуникации — такая возможность стирает грань между физической и цифровой сферами.