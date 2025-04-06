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Вышел эпичный первый трейлер «Трон: Арес»

Студия Disney представила дебютный трейлер научно-фантастического блокбастера «Трон: Арес». Главные роли в фильме исполнили Джаред Лето и Эван Питерс, а также Камерон Монахэн, известный по сериалу «Бесстыжие» и игре Star Wars Jedi.

© Disney

Сюжет картины рассказывает о мощной программе по имени Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный. По заявлению авторов, это будет «первая встреча человечества с искусственным интеллектом».

В трейлере показана динамичная погоня с участием полиции и главных героев. Режиссёром фильма выступил Йоаким Рённинг, ранее снявший «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисенту: Владычицу тьмы».

Мировая премьера «Трона: Арес» состоится 10 октября 2025 года. В фильме также снимались Грета Ли, Джиллиан Андерсон и Джефф Бриджес.

Дублированный трейлер на русском / © Disney