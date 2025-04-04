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Российские спутники вывели на орбиту неизвестный объект

Один из трех российских спутников, запущенных в феврале этого года с космодрома Плесецк, выпустил на орбиту неизвестный объект, вызвав интерес у специалистов по отслеживанию космического пространства и аналитиков.

Запуск российских спутников с космодрома Плесецк / © «Роскосмос»

Как сообщил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл, в марте российский спутник — предположительно, «Космос» № 2583 — вывел на орбиту неизвестный объект.

По мнению военных и аналитиков, выпущенный объект может быть использован для ряда целей, включая тестирование технологии стыковки и группового полета, разведки или экспериментов по испытанию противоспутникового оружия.

Пока не известно, как поведут себя на орбите три аппарата «Космос» и их новый спутник.



