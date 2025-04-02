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Пилот отвёл Ту-22М3 от домов перед крушением в Иркутской области. Один из четырёх членов экипажа погиб

Военный стратегический бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Самолёт упал в безлюдной местности неподалёку от деревни Буреть Боханского района. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность.

Фото: Бомбардировщик Ту-22М в небе и пилот в гермошлеме крупным планом / PublicDomainPictures, Антон Казанцев

На борту находились четыре человека. Экипаж успел катапультироваться, однако один из пилотов погиб при приземлении. Остальные трое были эвакуированы поисково-спасательной бригадой, которая оперативно прибыла на место падения.

Перед тем как машина рухнула, командир экипажа успел увести самолёт от населённых пунктов, тем самым предотвратив возможные жертвы среди гражданского населения. Как сообщает SHOT, упавший Ту-22М3 не нёс боевой нагрузки.

После крушения на земле вспыхнул пожар. Обломки самолёта задели линии электропередач, в ближайших деревнях исчезло электричество. На месте работают сотрудники МЧС и другие экстренные службы.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что крушение произошло из-за технической неисправности. «Экипаж катапультировался. По докладу командира, один лётчик погиб. Эвакуация проходит, на месте работают службы», — заявил он.