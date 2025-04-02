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Новый орбитальный телескоп SPHEREx получил первые снимки космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что все системы нового орбитального телескопа SPHEREx, который отправился в космос 11 марта 2025 года, работают нормально.

Каждое изображение в этой некалиброванной экспозиции SPHEREx содержит около 100 000 источников света, включая звезды и галактики / © NASA / JPL-Caltech

Кроме того, космическое агентство опубликовало первые изображения, которые получил SPHEREx. Правда, они пока не готовы к использованию в научных целях, но дают представление о размере поля зрения новой обсерватории, который превосходит возможности «Джеймса Уэбба».

Когда в конце апреля SPHEREx станет работать в полную силу, он будет делать около 600 экспозиций в день. Новый телескоп рассчитан на два года работы. За это время он четырежды сделает обзор всего неба и пронаблюдает почти 500 миллионов галактик и более 100 миллионов звезд Млечного Пути.