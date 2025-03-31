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Уровень морского льда в Арктике и Антарктике достиг рекордно низкого уровня
По данным нового исследования, проведенного специалистами NASA и Национального центра обработки данных по снегу и льду США (NSIDC), в этом году зимний прирост морского льда в Арктике оказался самым слабым почти за полвека наблюдений.
Специалисты NSIDC сообщили, что максимальная площадь арктического льда, зафиксированная 22 марта, составила 14,33 миллиона квадратных километров.
В NASA также обнаружили, что площадь морского льда в Антарктике на 1 марта составила всего 1,98 миллиона квадратных километров — это один из самых низких показателей, когда-либо зарегистрированных. Совокупная потеря морского льда в обоих полярных регионах привела к его рекордно низкому общему уровню на планете. В целом площадь исчезнувшего морского льда теперь примерно равна размеру континентальной части Соединенных Штатов к востоку от Миссисипи.
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