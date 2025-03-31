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Китай раскрыл первые подробности о сверхзвуковом авиалайнере C949

Концепт сверхзвукового авиалайнера C949 / © Comac

Инженеры Comac представили проект авиалайнера, который будет развивать скорость до 1960 километров в час и сможет летать дальше и гораздо тише, чем знаменитый «Конкорд».

Согласно заявлению Comac, C949 сможет преодолевать расстояние до 11 тысяч километров, что почти 50% больше, чем у «Конкорда». При этом он будет намного тише: инженеры обещают снизить уровень шума до 83,9 децибела (звук оживленного дорожного движения).

Конструкция лайнера отличается изменяющейся формой фюзеляжа с изогнутой средней частью с «обратным прогибом», которая «гасит ударные волны». Основной проблемой разработчики считают создание двигателей для самолета. Согласно плану, C949 должен поступить в эксплуатацию к 2049 году.