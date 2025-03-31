  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
20 минут назад
Рейтинг: +988
Посты: 2129

Китай раскрыл первые подробности о сверхзвуковом авиалайнере C949

Государственная корпорация Comac обнародовала первые детали о проекте сверхзвукового авиалайнера C949. 

Сообщество
# авиация
# Китай
# самолёты
# технологии
Концепт сверхзвукового авиалайнера C949 / © Comac
Концепт сверхзвукового авиалайнера C949 / © Comac

Инженеры Comac представили проект авиалайнера, который будет развивать скорость до 1960 километров в час и сможет летать дальше и гораздо тише, чем знаменитый «Конкорд».

Согласно заявлению Comac, C949 сможет преодолевать расстояние до 11 тысяч километров, что почти 50% больше, чем у «Конкорда». При этом он будет намного тише: инженеры обещают снизить уровень шума до 83,9 децибела (звук оживленного дорожного движения).

Конструкция лайнера отличается изменяющейся формой фюзеляжа с изогнутой средней частью с «обратным прогибом», которая «гасит ударные волны». Основной проблемой разработчики считают создание двигателей для самолета. Согласно плану, C949 должен поступить в эксплуатацию к 2049 году.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Мар
600
Туземцы-монстры и прекрасные дикари, или как начиналась социальная антропология
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Апр
Бесплатно
Еда будущего — от пробирки до тарелки
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
01 Апр
600
Архитектура майя: храмы, дворцы и инженерные решения
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
01 Апр
800
Мир микробов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Апр
800
Зубы и пищеварительная система, питание
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Апр
Бесплатно
Как демография влияет на экономику и экономическую науку?
Ельцин Центр
Екатеринбург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Космическое пчеловодство: подходы к управлению движением роя спутников
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Экономика и глобальное изменение климата
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
04 Апр
Бесплатно
Революция в зоологии. О чем нам рассказали молекулы?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 часов назад
Игорь Байдов

Ученые нашли фрагменты легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности

В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.

История
# Британия
# волшебник мерлин
# король Артур
# легенды
# Средние века
7 часов назад
Мария Азарова

Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

Могут ли истории о далеких галактиках и технологиях будущего объединить человечество? Согласно новому исследованию ученых из Китая, научная фантастика, вызывающая чувство благоговения, усиливает ощущение глобальной взаимосвязи между людьми.

Sci-Fi
# кино
# литература
# научная фанстастика
Вчера, 11:42
Андрей

Искусственная трава повысила благополучие птиц в неволе, но новый переезд ухудшил его

Американские зоологи задались вопросом: как можно улучшить условия содержания птиц в неволе? Они добавили в лабораторные клетки подстилку из искусственной травы, чтобы птица могла питаться в знакомой среде, а не из стандартной миски. Опыты проводили на воробьях — исследователи несколько недель замеряли их реакцию на стресс. Результаты показали, что искусственная трава может улучшить состояние птиц в неволе, но переселять их потом не стоит.

Биология
# воробьи
# кортикостерон
# лабораторные животные
# масса тела
# птицы
# стресс
# трава
# хронический стресс
27 марта
Сколтех

Кислородные бомбы: в Сколтехе нашли мощную альтернативу тротилу

Ученые из Сколтеха исследовали разнообразие молекул, которые могут образовываться из атомов кислорода и углерода. Помимо широко известных углекислого и угарного газов, моделирование обнаружило две сотни экзотических, но относительно стабильных соединений этих двух элементов, многие из которых не были описаны ранее. Этот класс веществ представляет интерес для исследований космоса, аккумуляторных технологий, биохимии и — неожиданным образом — для разработки промышленной взрывчатки и ракетного топлива. Как оказалось, некоторые из открытых веществ при распаде будут высвобождать более 75 процентов взрывной энергии тротила.

Сколтех
# азот
# бомбы
# кислород
# перхлорат аммония
# тротил
27 марта
Березин Александр

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Antares и Exlabs подписали соглашения о сотрудничестве в разработке космического зонда с ядерным двигателем. В ее рамках разработчики планируют вывести реактор в космос уже в 2020-х годах — впервые в XXI веке.

Космонавтика
# космос
# США
# технологии
# ядерные реакторы
6 часов назад
Игорь Байдов

Ученые нашли фрагменты легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности

В архивах английского поместья столетиями пылилась ничем не примечательная книга учета XVI века. Никто не подозревал, что внутри ее переплета скрываются фрагменты пергамента с историями, которые переписывали монахи семь веков назад. Тайна раскрылась, когда архивариус заметил странные символы на обложке. Так началось расследование, объединившее разных ученых. Исследователи три года пытались прочитать текст, не прикасаясь к нему. Теперь они представили результат своего труда — мир получил два ранее неизвестных эпизода о волшебнике Мерлине, короле Артуре и рыцаре Гавейне.

История
# Британия
# волшебник мерлин
# король Артур
# легенды
# Средние века
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Генетики обнаружили дольше всех существовавшую группу охотников-собирателей в Западной Европе

    48 минут назад

  2. Нейросеть из Перми сгенерировала презентации за секунды

    1 час назад

  3. Сотрясение мозга в детстве снизило шансы получить высшее образование

    5 часов назад

  4. Новый метод сократит производство оптоволокна на десятки процентов

    5 часов назад
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

23 марта

Последние комментарии

Пётр Фильчаков
26 минут назад
Степанова, Елена, это не у меня "1 (одна) машина делает 1 (одну) деталь 5 (пять) минут", а у автора статьи в ответе. Я лишь обратил внимание, что в

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Николай Николаевич Фадеев...
2 часа назад
Роман, столь контрастное небо бывает только в космосе. К тому же, оптика всегда дает боковые лучи, как на одном из снимков ниже. Обычно 6 лучей.

«Рога дьявола» и другие снимки первого солнечного затмения 2025 года

Алексей Письменский
2 часа назад
Да давно пора уже такое сделать. Оптический трекпад в блекберрри был хорош.

Гаджет Ring Mouse заменит тачпад и компьютерную мышь

Дмитрий Kuрueнко
2 часа назад
Доверять будут как в случае когда не врут, так и в случае когда врут мастерски. Но в низу рейтинга всегда будут страны где врут неумело.

Инфографика: в каких странах больше всего доверяют СМИ

Степанова Елена
3 часа назад
Антон, а если у вас только мяч?)))

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Степанова Елена
3 часа назад
Пётр, не так. У вас 1 (одна) машина делает 1 (одну) деталь 5 (пять) минут. По этому если у вас только одна машина, что бы получить 5 деталей вам потребуется

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Антон Колосников
3 часа назад
Если у вас есть бита, то мяч может быть и бесплатным!!! 😁

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Роман Казак
4 часа назад
Николай, почему развод?

«Рога дьявола» и другие снимки первого солнечного затмения 2025 года

Татьяна Кальницкая
4 часа назад
D., Демокрит для Вас достаточный авторитет? Слышали такого? Ознакомьтесь))) Как быстро Вы "поняли" намек, сразу после простыни про эфир из интернетов,

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Никита
4 часа назад
Спасибо, если бы не ваша статья, так бы и не знал, что по мимо РИТЭГов, в космос уже были и попытки отправки систем на ядерном делении.

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Татьяна Кальницкая
4 часа назад
"Как Naked Science уже отмечал, существующие нейросети — не ИИ, а то, что их так называют, — дань моде и разгону хайпа, но никак не научному определению

Читаю много новостей о каких-то загадочных подземных структурах под пирамидами Гизы. Это правда?

Николай Николаевич Фадеев...
5 часов назад
Верхний снимок - развод. Остальные надо анализировать.

«Рога дьявола» и другие снимки первого солнечного затмения 2025 года

Ser E
5 часов назад
1, ты ещё скажи что они производят дешёвые и плохие предметы 🤦‍♂️😂 Времена меняются, подключай немного голову, смотри новости, перед тем как

Китай создаст исследовательскую станцию ​​на Марсе к 2038 году

Vladimir Sadovskiy
6 часов назад
Игорь, тогда вопросик в тему: Если один дебил проходит тест на айкъю за секунды,то за какое время пройдут тест на айкъю 5 дебилов?

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

артур атанесян
6 часов назад
alexey, тук-тук. разрешите войти четвёртому....

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Микаэль Тоноян
6 часов назад
Нет!!!! Каир это столица какая новая столица? Вы все сдурели нет! Каир лучше какого-то мегаполиса в Каире есть пирамиды это всегда будет столица! И

Опубликованы фото из новой столицы Египта

Дождиков Антон
6 часов назад
Выборка, конечно, не очень хорошая. Но интерес к НФ в обществе, особенно к жетской, твердой и хардовой - кореллирует с научно-техническим прогрессом

Научная фантастика усилила чувство общности со всем человечеством

Sergey Sibirian
8 часов назад
А.С.В, тут национальность не при чём. Или вы думаете печать в паспорте как-то влияет на человеческое сознание? Я бы этот вопрос в другом месте и не

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Sergey Sibirian
8 часов назад
Игорь, лол. "Всёпросральщики"😁

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Sergey Sibirian
8 часов назад
Hye, то биш Xyu по русски, шоб ты был здоров! Иш как ты расплевался ядом... 😁 Молодец! Раз столько эмоций, значит есть за что! И чтобы ты там не вякал:

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно