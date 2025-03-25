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NASA продолжило сборку лунной ракеты SLS, несмотря на неопределенность миссии

В прошлые выходные инженеры космического центра Кеннеди во Флориде установили центральную ступень второй ракеты Space Launch System (SLS) между двумя твердотопливными ускорителями.

Сборка ракеты Space Launch System / © NASA

В 2025 году ракету дополнят космическим кораблем «Орион», который станет «домом» для четырех астронавтов миссии «Артемида II» во время 10-дневного пилотируемого полета к Луне.

То есть подготовка к миссии продолжается, хотя несколько месяцев назад некоторые эксперты заявляли, что администрация Дональда Трампа может быстро свернуть программу SLS. Самый радикальный вариант предполагал прекращение программы еще до старта «Артемиды II».

Однако эта угроза, похоже, утратила актуальность. Альтернативные ракеты-носители, такие как Starship от SpaceX и New Glenn от Blue Origin, вряд ли будут сертифицированы для пилотируемых полетов в ближайшие несколько лет.