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ЦРУ целенаправленно портило кубинский сахар, отправляемый в СССР

На прошлой неделе Национальный архив США по распоряжению Дональда Трампа опубликовал 80 тысяч страниц неотредактированных документов, связанных с убийством 35-го президента Джона Фицджеральда Кеннеди. Среди них историки нашли довольно интересные материалы, касающиеся деятельности ЦРУ.

Скан рассекреченного документа о деятельности ЦРУ / © Ben Norton

Американский журналист Бен Нортон обнаружил информацию о том, что после провала операции в бухте Кочинос (попытка организовать военный переворот с целью свержения правительства Фиделя Кастро) Центральное разведывательное управление добавляло «загрязняющие вещества» в кубинский сахар, отправляемый в СССР.

Как отметил историк Уильям Блум, подобные операции были для ЦРУ не в новинку. Американские агенты и другие разведывательные и военные службы США в Западной Германии при эпизодической помощи британской разведки и западногерманской полиции вербовали, оснащали, обучали и финансировали группы немецких активистов и отдельных лиц для подрывной деятельности на территории ГДР.

Активисты осуществляли поджоги общественных учреждений, взрывали автомобильные и железнодорожные мосты, использовали специальные кислоты для повреждения оборудования заводов и травили скот. По подсчетам Блума, только на одной из кооперативных молочных ферм погибло 7000 коров.

Интересно также, что на публикацию Нортона мировые СМИ, за исключением российских журналистов, вообще не обратили внимания.



