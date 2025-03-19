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Олег Гончар
Олег Гончар
3 минуты назад
Рейтинг: +634
Посты: 1878

Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Генеральный директор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков рассказал ТАСС о современных и будущих российских скафандрах для внекорабльной деятельности.

Сообщество
# космос
# Луна
# Россия
Прототип оболочки российского лунного скафандра / © НПП «Звезда» 
Прототип оболочки российского лунного скафандра / © НПП «Звезда» 

Как отметил Поздняков, несколько лет назад специалисты «Звезды» проводили научно-исследовательской работу совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения для проработки идеи и версий лунного скафандра. Тогда в НПП «Звезда» сделали прототип оболочки и уже собирались создавать эскизный проект скафандра, но заказчика на такую работу не нашлось. До сих пор не известно, будет ли возобновлена разработка российского лунного скафандра. 

Тогда же на публичном голосовании выбрали название для скафандра «Лунный», который неплохо было бы, по словам руководителя НПП «Звезда», назвать «Орлан-Л», чтобы он стал одной из версий отечественных космических костюмов «Орлан».

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