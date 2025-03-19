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Российскому скафандру для Луны могут дать название «Орлан-Л»

Прототип оболочки российского лунного скафандра / © НПП «Звезда»

Как отметил Поздняков, несколько лет назад специалисты «Звезды» проводили научно-исследовательской работу совместно с Центральным научно-исследовательским институтом машиностроения для проработки идеи и версий лунного скафандра. Тогда в НПП «Звезда» сделали прототип оболочки и уже собирались создавать эскизный проект скафандра, но заказчика на такую работу не нашлось. До сих пор не известно, будет ли возобновлена разработка российского лунного скафандра.

Тогда же на публичном голосовании выбрали название для скафандра «Лунный», который неплохо было бы, по словам руководителя НПП «Звезда», назвать «Орлан-Л», чтобы он стал одной из версий отечественных космических костюмов «Орлан».