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SpaceX в 400-й раз успешно посадила первую ступень ракеты Falcon 9

Космическая компания Илона Маска в прошлые выходные установила новый рекорд, выполнив 400-ю благополучную посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Transporter-13.

Falcon 9 запускает миссию Transporter-13 из Калифорнии / © SpaceX

Falcon 9 стартовал 15 марта, в 09:43 по московскому времени, с площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния.

Спустя почти восемь минут первая ступень с маркировкой B1081 совершила посадку на площадку космодрома, ознаменовав 400-е в истории компании SpaceX успешное возвращение первой ступени Falcon 9 на Землю.

© SpaceX

Вторая ступень ракеты тем временем продолжила полет, а примерно через три часа успешно развернула всю полезную нагрузку — 74 малых спутниках — в интересах разных заказчиков.