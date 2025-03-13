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Видео: первая расстыковка индийских аппаратов на орбите

В январе 2025 года два космических аппарата Индийской организации космических исследований (ISRO) осуществили успешную стыковку на околоземной орбите, тем самым сделав Индию четвертым государством, которое смогло осуществить этот важнейший орбитальный маневр.

Рендер орбитальных маневров аппаратов миссии SpaDeX / © ISRO

Спустя почти два месяца, 13 марта, ISRO в заметке на своем официальном аккаунте в соцсети Х сообщила, что удалось успешно расстыковать аппараты миссии Space Docking Experiment (SpaDeX).

Достигнутый прогресс открывает путь сразу нескольким будущим космическим проектам Индии: от миссии «Чандраян-4» по сбору образцов лунного грунта вблизи южного полюса естественного спутника Земли до строительства национальной орбитальной станции.

© ISRO

Напомним, миссию SpaDeX запустили на индийской ракете PSLV 30 декабря 2024 года. Ее главной задачей было доказать, что разработанная инженерами ISRO система стыковки работает и ее можно применять в будущих миссиях.