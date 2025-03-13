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Видео: первая расстыковка индийских аппаратов на орбите
В январе 2025 года два космических аппарата Индийской организации космических исследований (ISRO) осуществили успешную стыковку на околоземной орбите, тем самым сделав Индию четвертым государством, которое смогло осуществить этот важнейший орбитальный маневр.
Спустя почти два месяца, 13 марта, ISRO в заметке на своем официальном аккаунте в соцсети Х сообщила, что удалось успешно расстыковать аппараты миссии Space Docking Experiment (SpaDeX).
Достигнутый прогресс открывает путь сразу нескольким будущим космическим проектам Индии: от миссии «Чандраян-4» по сбору образцов лунного грунта вблизи южного полюса естественного спутника Земли до строительства национальной орбитальной станции.
Напомним, миссию SpaDeX запустили на индийской ракете PSLV 30 декабря 2024 года. Ее главной задачей было доказать, что разработанная инженерами ISRO система стыковки работает и ее можно применять в будущих миссиях.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Лопасти вертолета при полете создают вибрацию и шум, что приводит к дискомфорту пассажиров, увеличению нагрузки пилота, снижению долговечности компонентов конструкции. Для уменьшения этих эффектов существуют пьезоактуаторы — устройства, которые регулируют форму и наклон лопастей во время полета, чтобы те меньше вибрировали и шумели. Хотя теоретические основы таких «умных конструкций» уже существуют, их практическое применение требует разработки надежных методик проектирования. Ученые Пермского Политеха рассчитали, какие параметры лопасти позволяют добиться максимального изменения формы, чтобы лучше гасить вибрацию и шум.
Качество сна напрямую влияет на наше самочувствие, работоспособность и даже настроение. В честь Всемирного дня сна, который отмечается 14 марта, эксперты Пермского Политеха рассказали о том, что такое сновидения и сонный паралич, какой тип людей чаще страдает от бессонницы, что категорически нельзя делать перед тем, как отправиться в царство Морфея, видят ли сны животные и какие из них способны одновременно спать и бодрствовать.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
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