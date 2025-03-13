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Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде
Китайская технологическая компания AgiBot представила человекоподобного робота нового поколения Lingxi X2. Благодаря интеграции сенсоров и алгоритмов он способен не только уверенно бегать, подниматься и спускаться по лестнице, но и ездить на велосипеде.
Lingxi X2 сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта и робототехники, что позволяет осуществлять сложные операции, такие как точный захват предметов, откручивание крышек банок, чтение инструкций к лекарствам и многое другое.
Робот может взаимодействовать с окружающей средой, используя мультимодальную модель, которая реагирует на выражения лиц и интонации голосов. Это позволяет определять эмоциональные состояния людей и давать адекватные ответы.
Высота Lingxi X2 составляет 130 сантиметров, вес — 33,8 килограмма.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
Лопасти вертолета при полете создают вибрацию и шум, что приводит к дискомфорту пассажиров, увеличению нагрузки пилота, снижению долговечности компонентов конструкции. Для уменьшения этих эффектов существуют пьезоактуаторы — устройства, которые регулируют форму и наклон лопастей во время полета, чтобы те меньше вибрировали и шумели. Хотя теоретические основы таких «умных конструкций» уже существуют, их практическое применение требует разработки надежных методик проектирования. Ученые Пермского Политеха рассчитали, какие параметры лопасти позволяют добиться максимального изменения формы, чтобы лучше гасить вибрацию и шум.
Еще в 2017 году у шестой планеты нашей системы насчитывали всего 50 лун. Благодаря новым наблюдениям их число выросло уже до 274. Это вдвое больше, чем у остальных планет Солнечной системы, вместе взятых. Астрономы, зафиксировавшие открытие, полагают, что такое изобилие — итог катастрофического разрушения. В то же время работа крымских ученых, опубликованная еще в 1995 году, предсказала группу спутников с орбитами как у многих из вновь открытых, без предположений о каких-либо катастрофах.
Многие говорят, что занимаются спортом для поддержания здоровья. Однако ученые с помощью инструментов искусственного интеллекта и машинного обучения установили, что на самом деле большинство людей к тренировкам подталкивает несколько другая причина.
В наши дни на кельтских языках говорят лишь в прибрежных областях северо-запада Европы. А две-три тысячи лет назад они охватывали большую часть европейского населения. Традиционно их связывали с археологической культурой колоколовидных кубков, есть работы об их появлении в Британии, на Иберийском полуострове, юго-западе Германии. А вот о прародине мнения разошлись. В новом исследовании ученые провели обширный генетический анализ древней ДНК и протестировали гипотезы происхождения этой группы индоевропейских языков.
Немецкие биологи купили кусочек янтаря, добытый из карьера в российском городе Янтарный, и обнаружили в нем застывшую бабочку. Вернее, яйцо, из которого больше 30 миллионов лет назад должна была появиться бабочка. Но зародыш завяз в древесной смоле и через несколько эпох попал в руки исследователей. По характерному строению яйца ученые отнесли находку к новому роду и виду.
В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.
Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.
Российские физики провели исследование, которое может изменить представление о времени, пространстве и материи
Ученые МФТИ представили теоретическую работу, посвященную введению дополнительных соотношений неопределенности Гейзенберга в (1+3)-мерном пространстве Минковского и в (1+4)-мерной расширенной модели пространства. Это исследование может изменить наши представления о времени, пространстве и материи.
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Сделано в России: как новый способ передачи данных сделает Wi-Fi быстрее. Интервью с Евгением Хоровым
Сто секунд до полуночи: почему перевод стрелок на часах Судного дня — это важно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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