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Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде

Китайская технологическая компания AgiBot представила человекоподобного робота нового поколения Lingxi X2. Благодаря интеграции сенсоров и алгоритмов он способен не только уверенно бегать, подниматься и спускаться по лестнице, но и ездить на велосипеде.

Человекоподобный робот Lingxi X2 едет на велосипеде/ © AgiBot

Lingxi X2 сочетает в себе передовые технологии искусственного интеллекта и робототехники, что позволяет осуществлять сложные операции, такие как точный захват предметов, откручивание крышек банок, чтение инструкций к лекарствам и многое другое.

© AgiBot

Робот может взаимодействовать с окружающей средой, используя мультимодальную модель, которая реагирует на выражения лиц и интонации голосов. Это позволяет определять эмоциональные состояния людей и давать адекватные ответы.

Высота Lingxi X2 составляет 130 сантиметров, вес — 33,8 килограмма.