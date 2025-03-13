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SpaceX перенесла запуск Crew Dragon с россиянином на борту

Пуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon C210 Endurance, который должен был состояться 13 марта, в 02:48 по московскому времени, перенесли на сутки. Причина — неисправность в гидравлической системе опорного рычага ракеты на стартовой площадке.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon C210 Endurance на стартовой площадке во Флориде / © NASA

На корабле Crew Dragon C210 Endurance компании SpaceX должен был отправиться сменный экипаж для Международной космической станции миссии Crew-10. В его состав входят космонавт «Роскосмоса» Кирилл Песков, два астронавта NASA Николь Айерс и Энн Макклейн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Такуя Ониши.

Согласно плану миссии, после прилета Crew-10 орбитальный форпост 16 марта должны, наконец, покинуть американцы Сунита Уильямс и Барри Уилмор, которые провели на орбите более девяти месяцев вместо запланированных восьми дней из-за проблем с кораблем Starliner.

В путешествии на Землю им составят компанию члены миссии Crew-9: астронавт NASA Ник Хейг и россиянин Александр Горбунов.