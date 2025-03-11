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Саудовская Аравия столкнулась с серьезными финансовыми проблемами при строительстве города-небоскреба «Зеркальная линия»

Планы Саудовской Аравии создать гигантский город-небоскреб посреди пустыни оказались под вопросом из-за резко выросших затрат на проект.

Рендер горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line) / © NEOM

Издание The Wall Street Journal сообщило, что прогнозируемые капитальные затраты на строительство «Зеркальной линии» (The Line), завершение которой запланировано примерно к 2080 году, выросли до 8,8 триллиона долларов США. Это в 25 раз превышает годовой бюджет самого королевства.

Хуже того, аудиторский отчет, оказавшийся в распоряжении журналистов, показал, что чиновники пытались подтасовать цифры, чтобы скрыть доказательства раздутых расходов на проект.

Первоначальный проект предполагал, что небоскреб протянется на 160 километров через пустыню, но этот план выглядит маловероятным. Даже проект первой секции небоскреба, которую должны завершить к 2034 году, пересмотрели и сократили ее длину с 16 до 2,4 километра.

Однако рекомендации уменьшить запланированную высоту небоскреба, чтобы сэкономить, вызвали резкое неприятие со стороны наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана аль-Сауда.