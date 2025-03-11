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КНДР показала, как идет строительство ее первой атомной подлодки

Атомная подлодка КНДР на одной из судоверфей страны / © ЦТАК

Руководитель республики Ким Чен Ын в прошлые выходные посетил судоверфь, где ознакомился с ходом работ по созданию субмарины.

Ким Чен Ын (в центре снимка) на фоне атомной подлодки / © ЦТАК

Хотя официально Пхеньян не привел никаких технических сведений о будущей атомной подлодке, южнокорейский эксперт Мун Гын-сик сообщил, что это АПЛ водоизмещением 6000 или 7000 тонн, которая, вероятно, сможет нести примерно 10 ракет.

Сегодня атомные подводные лодки есть в арсенале всего шести стран: России, Китая, США, Великобритании, Франции и Индии.