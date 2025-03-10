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Очевидец запечатлел торнадо из лавы при извержении вулкана Килауэа на Гавайях

Американец Скотт Малис сделал видеозапись «лаванадо», или торнадо из лавы, во время мощного извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи, которое произошло в прошлом месяце.

Торнадо из лавы / © Scott Malis

На видеозаписи Малиса можно увидеть, как на дне воронки плещется лава, пока крошечный вихрь проносится по вулканической породе.

© Scott Malis

Как отметили специалисты, такие явления возникают из-за интенсивного тепла от расплавленной породы, которая согревает воздух прямо над кратером, делая его менее плотным и заставляя подниматься. При определенных ветровых условиях этот столб горячего воздуха может раскрутить торнадо.