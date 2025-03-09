Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Опубликован первый снимок лох-несского чудовища, сделанный в 2025 году

Центр изучения озера Лох-Несс опубликовал новый снимок, на котором якобы запечатлено лох-несское чудовище. Фотографию сделал некий мужчина по имени Джон на пляже Дорес, недалеко от северной оконечности озера.

Первый снимок лох-несского чудовища, сделанный в 2025 году / © LNC

Наблюдение, которое, как сообщается, длилось несколько минут, теперь расценивается Центром изучения озера Лох-Несс как первое появление мифического существа в 2025 году.

На фотографии, сделанной очевидцем на смартфон, видна странная темная масса под водой озера. Что это такое на самом деле — не ясно.

Центр изучения озера Лох-Несс на протяжении ряда лет сотрудничает с ассоциации Loch Ness Exploration и проводит операции по поиску Несси — персонажа шотландского фольклора, используя передовые технологии, включая дроны с инфракрасными камерами и гидроакустические зонды. Однако до си пор все поиски завершились ничем: обнаружить гигантское существо, якобы обитающее в озере Лох-Несс Северо-Шотландского нагорья, не удалось.