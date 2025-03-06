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Олег Гончар
Олег Гончар
2 часа назад
Рейтинг: +626
Посты: 1860

Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон

Компания Zero Zero Robotics создала легкий двухкоптерный дрон V-Copter Falcon Mini. Аппарат весит менее 250 граммов и способен с легкостью облетать многие препятствия.

Сообщество
# беспилотники
# дроны
# технологии
V-Copter Falcon Mini / © Zero Zero Robotics
V-Copter Falcon Mini / © Zero Zero Robotics

V-Copter Falcon Mini получил необычную конструкцию с двумя пропеллерами, установленными в форме буквы V над корпусом. В полете роторы будут изменять положение, чтобы оптимизировать воздушный поток и обеспечить аппарату разгон. Кроме того, они могут отклоняться в противоположных направлениях, позволяя дрону выполнять крутые повороты.

Новый беспилотник оснащен 4K-камерой и способен находится в полете до 35 минут.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
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