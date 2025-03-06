Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Создан первый в мире легкий двухкоптерный дрон

Компания Zero Zero Robotics создала легкий двухкоптерный дрон V-Copter Falcon Mini. Аппарат весит менее 250 граммов и способен с легкостью облетать многие препятствия.

V-Copter Falcon Mini / © Zero Zero Robotics

V-Copter Falcon Mini получил необычную конструкцию с двумя пропеллерами, установленными в форме буквы V над корпусом. В полете роторы будут изменять положение, чтобы оптимизировать воздушный поток и обеспечить аппарату разгон. Кроме того, они могут отклоняться в противоположных направлениях, позволяя дрону выполнять крутые повороты.

Новый беспилотник оснащен 4K-камерой и способен находится в полете до 35 минут.