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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +216
Посты: 631

Стало известно, когда японский модуль Resilience сядет на Луну

Представители японской компании ispace сообщили, что посадка аппарата Resilience на поверхность Луны запланирована на 5 июня 2025 года. Она состоится в 22:24 по московскому времени.

Сообщество
# ispace
# космос
# Луна
Луна в объективе аппарата Resilience/ © ispace
Луна в объективе аппарата Resilience/ © ispace

Посадочный модуль Resilience прилунится в северной части Моря Холода.

На его борту — шесть видов полезной нагрузки: модуль для экспериментов по производству продуктов питания на основе водорослей на Луне, оборудование для сбора лунного реголита, луноход Tenacious, оборудование для электролиза воды, датчик радиации и памятная табличка, созданная исследовательским институтом Bandai Namco, Inc.  

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
# плезиозавр
# плезиозавры
# чешуя
# Юрский период
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alexey al
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Наклон лунной орбиты объяснили влиянием второго спутника Земли

Дождиков Антон
6 часов назад
Молодцы. Теперь частники очень быстро скакнут на Луну и в космос. Кстати скорее всего применяли натренированый на reinforcement learning алгоритм посадки.

Видео: как частный модуль Blue Ghost сел на Луну

Victor Signal
7 часов назад
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Иван Колупаев
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Skeptik
7 часов назад
Какая то частная компания мягко прилунила спускаемый аппарат, а наши ученые, на полном гособеспечении, тупо разбили.

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Игорь Еньков
8 часов назад
Gwaihir, какая же глупая выросла молодежь! Ни ума, ни фантазии! Меня радует только одно - как легко управлять сознанием современных поколений, верящих

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Александр Французов
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Александр Французов
8 часов назад
как обычно, по американски - кинемотографично.

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Александр Сивоконь
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Ну что сказать, молодцы. А Европа пусть локти кусает . И да и перед кем это Китай должен отчитываться что ему на своей територии строить.

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Владимир, в огороде бузина, а в Киеве дядька?

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