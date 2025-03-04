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Новые наблюдения показали, для чего нарвалам бивни

Кадры, полученные с помощью дронов, помогли исследователям изучить, как нарвалы (Monodon monoceros) используют свои бивни в дикой природе.

Нарвалы в дикой природе / © O’Corry-Crowe, FAU / Watt, DFO

Международная команда ученых опубликовала новое исследование в журнале Frontiers in Marine Science, в котором описала свои наблюдения за «морскими единорогами» в Арктике. В частности, специалисты разобрались, какую функцию выполняет длинный закрученный бивень, достигающий порой трех метров.

Нарвалы в дикой природе / © O’Corry-Crowe, FAU / Watt, DFO

Ранее считалось, что бивень служит для привлечения самок или ритуальных поединков между самцами. Теперь ученые увидели, как нарвалы с помощью бивня охотятся, оглушая рыбу, а также взаимодействуют друг с другом.

Последний процесс очень напоминает игру. Исследователи наблюдали, как три нарвала с помощью бивней толкали друг другу рыбу, не съедая ее.

© O'Corry-Crowe, FAU / Watt, DFO