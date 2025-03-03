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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
2 минуты назад
Рейтинг: +964
Посты: 2072

Самый большой гидросамолет в мире завершил летные испытания перед сертификацией 

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила, что новый крупногабаритный самолет-амфибия AG600 совершил последний полет в рамках летных испытаний, предваряющих получение сертификата летной годности и запуска в дальнейшую эксплуатацию.

Сообщество
# авиация
# Китай
Самолет-амфибия AG600 / © VCG 
Самолет-амфибия AG600 / © VCG 

По данным AVIC за два года испытаний несколько самолетов AG600 выполнили более 2000 вылетов, были проверены свыше 10 000 параметров, а общий налет составил 3560 часов. Это рекордные показатели для китайской авиации.

Самолет-амфибия AG600 / © VCG 
Самолет-амфибия AG600 / © VCG 

AG600M — крупнейший в мире современный гидросамолет, который предназначен для выполнения специализированных гражданских задач, включая тушение лесных пожаров и поисково-спасательные работы на море.

Гидросамолеты AG600 / © VCG 
Гидросамолеты AG600 / © VCG 
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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