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Самый большой гидросамолет в мире завершил летные испытания перед сертификацией

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила, что новый крупногабаритный самолет-амфибия AG600 совершил последний полет в рамках летных испытаний, предваряющих получение сертификата летной годности и запуска в дальнейшую эксплуатацию.

Самолет-амфибия AG600 / © VCG

По данным AVIC за два года испытаний несколько самолетов AG600 выполнили более 2000 вылетов, были проверены свыше 10 000 параметров, а общий налет составил 3560 часов. Это рекордные показатели для китайской авиации.

Самолет-амфибия AG600 / © VCG

AG600M — крупнейший в мире современный гидросамолет, который предназначен для выполнения специализированных гражданских задач, включая тушение лесных пожаров и поисково-спасательные работы на море.

Гидросамолеты AG600 / © VCG