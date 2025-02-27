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Помпейская фреска раскрыла тайны дионисийской мистерии

Итальянские археологи во время недавних раскопок, проведенных в центральной части Археологического парка Помпей, обнаружили в доме региона IX большие фрески, которые раскрыли детали культа Диониса.

Фрески банкетного зала в доме региона IX / © Archaeological Park of Pompeii

Банкетный зал дома украшал монументальный фриз, охвативший три стены зала с изображенными почти в натуральную величину фигурами. Они иллюстрируют оживленную дионисийскую процессию, в которой участник культа проходит обряд инициации (переход индивидуума на новую ступень развития).

Фрески банкетного зала в доме региона IX / © Archaeological Park of Pompeii

Сцена показывает шествие бога вина и плодородия Диониса, на которой представлены танцоры и охотники, несущие на плечах заколотую козу и внутренности жертвенного животного.

Тут же появляются молодые сатиры с характерными заостренными ушами, они играют на авлосе (двойная флейта), переливают вино и совершают ритуальное возлияние.

Фрески банкетного зала в доме региона IX / © Archaeological Park of Pompeii

В центре композиции выделяется женщина в сопровождении старого Силена (воспитателя Диониса), судя по всему, она тоже ожидает обряда инициации. Это смертная женщина, которая будет посвящена в тайны культа Диониса.

Фрески банкетного зала в доме региона IX / © Archaeological Park of Pompeii

Все фигуры, изображенные на фресках, кажутся живыми и подвижными благодаря динамичным жестам и драпировкам на тканях.

Фрески банкетного зала в доме региона IX / © Archaeological Park of Pompeii

Фрески датируются 40-30 годами до нашей эры.

Дионисийские мистерии — один из самых известных мистических ритуалов Древней Греции и Рима. Мистерии основаны на сезонной теме смерти — возрождения, распространенной у сельскохозяйственных культов.