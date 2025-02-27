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Опубликован снимок самой старой в мире ламы

Лама Уайттоп в молодости (слева) и в возрасте двадцати семи лет (справа) / © Guinness world records

Животное по кличке Уайттоп (Whitetop), чей возраст по состоянию на 26 февраля 2025 года составляет двадцать семь лет и 250 дней, считается самой старой в мире ламой, живущей в неволе.

Уайттоп живет в лагере для детей с серьезными и хроническими заболеваниями Victory Junction в Северной Каролине (США), где развлекает посетителей.