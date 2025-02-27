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Видео: Astroscale показала, как выглядит космический мусор с расстояния всего 15 метров

В декабре 2024 года японская компания Astroscale сообщила, что ее спутник ADRAS-J (Active Debris Removal by Astroscale-Japan) подошел к своей цели — верхней ступени японской ракеты H-2A — на рекордное расстояние в 15 метров. Однако только недавно Astroscale опубликовала видеозапись этого события.

Верхняя ступень японской ракеты H-2A с расстояния в 15 метров / © Astroscale

ADRAS-J построен по заказу Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения возможности удаления крупных фрагментов космического мусора с орбиты.

© Astroscale

На сегодня ADRAS-J успешно завершил все наблюдения за космическим мусором, запланированные JAXA, включая три облета верхней ступени ракеты H-2A.

Собранные во время сближений данные учтут при подготовке второго этапа программы. В его рамках в 2027 году к ступени H-2A отправят аппарат ADRAS-J2, который попробует ее захватить и свести с орбиты.