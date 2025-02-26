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Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час
Китайские исследователи заявили, что успешно испытали «первый в мире» двигатель наклонной детонации. Он сможет разогнать самолет до скорости более 18 тысяч километров в час, используя стандартный авиационный керосин.
Как пишет газета South China Morning Post, двигатель наклонной детонации прошел ряд успешных наземных испытаний в пекинском ударном туннеле JF-12, который имитирует условия полета с высокой скоростью на высоте более 40 километров над поверхностью Земли.
Результаты, опубликованные в журнале Journal of Experiments in Fluid Mechanics, свидетельствуют о скорости сгорания намного выше, чем у традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей, с эксплуатационной способностью в диапазоне от М=8 до М=15 (число Маха).
Инженеры обнаружили, что, в отличие от гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей, которым требуются громоздкие камеры сгорания, добавление пятимиллиметрового выступа на поверхность воздухозаборника двигателя наклонной детонации может облегчить воспламенение керосина при сохранении компактности камеры.
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В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.
Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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