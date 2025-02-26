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Создан первый авиационный двигатель для полета со скоростью более 18 тысяч километров в час

Китайские исследователи заявили, что успешно испытали «первый в мире» двигатель наклонной детонации. Он сможет разогнать самолет до скорости более 18 тысяч километров в час, используя стандартный авиационный керосин.

Китайские самолеты в воздухе / © Getty Images

Как пишет газета South China Morning Post, двигатель наклонной детонации прошел ряд успешных наземных испытаний в пекинском ударном туннеле JF-12, который имитирует условия полета с высокой скоростью на высоте более 40 километров над поверхностью Земли.

Результаты, опубликованные в журнале Journal of Experiments in Fluid Mechanics, свидетельствуют о скорости сгорания намного выше, чем у традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей, с эксплуатационной способностью в диапазоне от М=8 до М=15 (число Маха).

Инженеры обнаружили, что, в отличие от гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей, которым требуются громоздкие камеры сгорания, добавление пятимиллиметрового выступа на поверхность воздухозаборника двигателя наклонной детонации может облегчить воспламенение керосина при сохранении компактности камеры.



