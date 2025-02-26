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Спутники запечатлели огромный китайский беспилотник WZ-9 Divine Eagle

Крупный китайский реактивный двухфюзеляжный беспилотник WZ-9 Divine Eagle попал на спутниковый снимок, сделанный аппаратами компании Planet Labs. В тот момент он находился на взлетно-посадочной полосе авиабазы Ледонг, объекте Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на юго-западе острова Хайнань.

Китайский реактивный двухфюзеляжный беспилотник WZ-9 Divine Eagle на авиабазе Ледонг / © Planet Labs

Появление WZ-9 Divine Eagle на авиабазе стратегически важного острова Хайнань в северной части Южно-Китайского моря как минимум с 4 декабря 2024 года указывает на то, что аппарат, который создавали с 2015-го, в рабочем состоянии.

Китайский реактивный двухфюзеляжный беспилотник WZ-9 Divine Eagle / © Sina Weibo

Тяжелый высотный беспилотник WZ-9 Divine Eagle предназначен для обнаружения летательных аппаратов на больших расстояниях, обладающих стелс-технологиями.

Инновационная форма беспилотника отличает его от других китайских аналогов. Двухфюзеляжная конструкция WZ-9 Divine Eagle, соединенная небольшим крылом в носовой части, обеспечивает как аэродинамическую эффективность, так и структурную целостность машины.

По открытым данным, длина беспилотника WZ-9 — 15 метров, размах крыльев — 45 метров, продолжительность полета — более 20 часов. WZ-9 Divine Eagle способен подниматься на высоту до 18 километров.