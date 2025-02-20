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Спутники показали, как США восстановили базу времен Второй мировой войны для возможных боев на Тихом океане

Серия спутниковых снимков, сделанных аппаратами компании Planet Labs в период с 3 декабря 2023 года по 29 января 2025 года, наглядно демонстрирует объем работ по восстановлению около 20 тысяч квадратных метров взлетно-посадочных полос и другой инфраструктуры времен Второй мировой войны на острове Тиниан в западной части Тихого океана.

Американская база на острове Тиниан 3 декабря 2023 года (слева) и 29 января 2025 года (справа) / © Planet Labs

Изначально аэродром на острове Тиниан создан для размещения бомбардировщиков B-29, которые совершали налеты на императорскую Японию, включая доставку атомных бомб, сброшенных на города Хиросима и Нагасаки.

Работы по восстановлению американской базы времен Второй мировой войны / © Planet Labs

На сегодняшний день американские военные отремонтировали аэродром и прочую инфраструктуру , чтобы создать критически важный узел логистики для возможного столкновения с Китаем в Тихом океане.