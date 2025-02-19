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Телескоп Gemini запечатлел «огненную розу» в космосе

Астрономы, работающие с телескопом Gemini South, опубликовали изображение молодого звездного скопления эмиссионной туманности NGC 2040. Оно напоминает гигантскую огненную розу и расположено на расстоянии 160 тысяч световых лет от Земли, в Большом Магеллановом Облаке.

Молодое звездное скопление NGC 2040 / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

Звездное скопление NGC 2040 — часть массивной структуры, известной как LH 88, которая представляет собой один из крупнейших активных регионов звездообразования в Большом Магеллановом Облаке. В течение следующего миллиона лет в LH 88 появятся тысячи новых звезд.

Как отметили астрономы, «огненная роза» в LH 88 иллюстрирует историю смерти и возрождении, когда пыль и газ мертвых светил становятся «семенами» для новых звездных систем.