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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +210
Посты: 605

Австралийский спутник рассмотрел китайскую станцию «Тяньгун»

Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics сделал снимок китайской космической станции «Тяньгун» с расстояния в 70 километров. На фото видны большие солнечные панели, модули станции и пилотируемый космический корабль экспедиции «Шэньчжоу-19».

Сообщество
# Китай
# космос
# Тяньгун
# фотографии
Китайская космическая станция «Тяньгун» с расстояния в 70 километров / © HEO Robotics
Китайская космическая станция «Тяньгун» с расстояния в 70 километров / © HEO Robotics

Компания HEO Robotics специализируется на снимках космических объектов, работающих на околоземной орбите. В прошлом году HEO Robotics опубликовала изображение российского аппарата «Ресурс-П» № 1 до его разрушения на орбите.  

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Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
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