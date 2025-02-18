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Аппарат Firefly Aerospace вышел на эллиптическую орбиту Луны

Южный полюс Луны в объективе камеры Blue Ghost / © Firefly Aerospace

В конце прошлой недели аппарат Blue Ghost запустил двигатели на четыре минуты и 15 секунд, чтобы благополучно выйти на эллиптическую орбиту Луны перед запланированной попыткой мягкой посадки 2 марта 2025 года в районе Моря Кризисов.

Солнечная панель Blue Ghost на фоне Луны / © Firefly Aerospace

Научная программа миссии включает изучение реголита и строения лунных недр, эксперименты по улавливанию сигналов системы GPS на Луне, определение точного расстояния между Землей и ее спутником, испытания радиационно устойчивого компьютера и измерение взаимодействия земной магнитосферы с солнечным ветром.