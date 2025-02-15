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Видео: горбатый кит проглотил, а затем выплюнул человека на гребной лодке

В прошлые выходные горбатый кит проглотил жителя Чили, который вместе с отцом плавал на каяках у берегов Патагонии. На кадрах, сделанных отцом молодого человека, видно, как кит вынырнул из вод Магелланова пролива и заглотил Адриана Симанкаса, а затем выплюнул его.

Горбатый кит глотает Адриана Симанкаса / © Dell Simancas

Адриан Симанкас рассказал, что только после того, как кит выплюнул его, он осознал, что произошло. Несмотря на неприятный инцидент, все закончилось хорошо, люди благополучно добрались до берега.

© Dell Simancas

Зоолог Ванесса Пиротта отметила, что в тот момент горбатый кит, скорее всего, питался крилем или рыбой, а человек на лодке просто оказался у него на пути.