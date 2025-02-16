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Столицу Албании заполонят необычные небоскребы

Столица Албании — город Тирана — очень быстро меняет свой облик. Она становится местом сосредоточения необычной архитектуры, поскольку местные власти активно приглашают к сотрудничеству известные иностранные студии, чтобы превратить албанскую столицу в уникальный город.

Проект Lift Tower для Тираны от китайского бюро MAD Architects / © MAD Architects

Возглавляют этот строительный бум мэр Тираны Эрион Велиай, избранный в 2015 году, а также премьер-министр Албании и его коллега-социалист Эди Рама.

Проект Lift Tower для Тираны от китайского бюро MAD Architects / © MAD Architects

Они сделали архитектуру и городской дизайн ключевой частью стратегии по повышению международной репутации Тираны, поскольку Албания стремится активно развивать туризм.

Проект Lift Tower для Тираны от китайского бюро MAD Architects / © MAD Architects

Португальская фирма OODA стала одной из самых активных иностранных студий в Албании. Она разрабатывает сразу восемь проектов.

Башня Hora Vertikale высотой 140 метров / © OODA

К ним относятся небоскреб Hora Vertikale, состоящий из 13 ступенчатых кубов, достигающих высоты 140 метров, и недавно представленная башня Bond Tower, которая будет состоять из двух соединенных небоскребов высотой в 50 этажей.

Башня Hora Vertikale высотой 140 метров / © OODA

Башня Bond Tower / © OODA

Башня Bond Tower / © OODA

Башня Bond Tower / © OODA

Проект Rruga Adem Jashari, включающий в себя три башни высотой 266, 192 и 150 метров с отелем и апартаментами, создал для Тираны швейцарский архитектор Валерио Олджиати. В целом выглядит все максимально необычно, комплекс словно вышел из мира Minecraft. Башни должны начать строить уже в этом году.

Rruga Adem Jashari / © Valerio Olgiati

Rruga Adem Jashari /

В конце января был представлен проект «небоскреба-пазла» Ndarja. По высоте данных нет, но на рендерах можно насчитать 22 этажа, а архитектура действительно впечатляет. Внутри будут офисы, квартиры, отель и ресторан на самом верху.

Комплекс Ndarja / © OODA

Комплекс Ndarja / © OODA