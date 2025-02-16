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Столицу Албании заполонят необычные небоскребы
Столица Албании — город Тирана — очень быстро меняет свой облик. Она становится местом сосредоточения необычной архитектуры, поскольку местные власти активно приглашают к сотрудничеству известные иностранные студии, чтобы превратить албанскую столицу в уникальный город.
Возглавляют этот строительный бум мэр Тираны Эрион Велиай, избранный в 2015 году, а также премьер-министр Албании и его коллега-социалист Эди Рама.
Они сделали архитектуру и городской дизайн ключевой частью стратегии по повышению международной репутации Тираны, поскольку Албания стремится активно развивать туризм.
Португальская фирма OODA стала одной из самых активных иностранных студий в Албании. Она разрабатывает сразу восемь проектов.
К ним относятся небоскреб Hora Vertikale, состоящий из 13 ступенчатых кубов, достигающих высоты 140 метров, и недавно представленная башня Bond Tower, которая будет состоять из двух соединенных небоскребов высотой в 50 этажей.
Проект Rruga Adem Jashari, включающий в себя три башни высотой 266, 192 и 150 метров с отелем и апартаментами, создал для Тираны швейцарский архитектор Валерио Олджиати. В целом выглядит все максимально необычно, комплекс словно вышел из мира Minecraft. Башни должны начать строить уже в этом году.
В конце января был представлен проект «небоскреба-пазла» Ndarja. По высоте данных нет, но на рендерах можно насчитать 22 этажа, а архитектура действительно впечатляет. Внутри будут офисы, квартиры, отель и ресторан на самом верху.
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Окаменевшие остатки могут поведать не только о самих вымерших организмах, иногда они хранят следы их взаимодействий. Разумеется, речь прежде всего о поедании одних другими. Известно немало подобных ихнофоссилий, оставленных на окаменевших мягких тканях динозавров. Новая статья дополнила их уникальными следами на костях. Оказалось, в мезозое ими не брезговали многобугорчатые млекопитающие и жуки-падальщики.
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Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.
Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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