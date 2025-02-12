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Российский астроном-любитель открыл уже 14-ю комету

Астроном Геннадий Борисов с помощью самодельного телескопа-рефлектора в ночь на 21 января 2025 года открыл новую комету с очень вытянутой орбитой и периодичностью обращения более 430 тысяч лет.

Комета C/2025 B2 (Borisov) / © MPC

Обнаруженный космический объект, которому присвоили имя C/2025 B2 (Borisov), приблизится к Солнцу в сентябре 2026 года.

Это уже 14-я комета, которую Геннадий Борисов открыл с 2013 года, когда он стал активно заниматься поисками небесных тел с помощью самодельных телескопов.

Борисов занял второе место среди астрономов-любителей в мире по числу открытых комет. На счету российского астронома также несколько десятков обнаруженных астероидов.