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Видео: как косатки обучают детенышей охоте на тюленей у берегов Антарктиды

Морским биологам удалось заснять, как косатки (Orcinus orca) тщательно обучают своих детенышей охоте, демонстрируя умение сталкивать тюленя со льдины. Ученые наблюдали за уроком, который длился более часа у берегов Антарктиды.

Касатки отрабатывают варианты охоты на тюленя / © BBC Studios / PBS

Биологи наблюдали за группой косаток, состоящей из четыре взрослых особей и трех детенышей. Они кружили вокруг тюленя, лежавшего на льдине.

© BBC Studios / PBS

Косатки сталкивали тюленя со льда, а затем ждали, когда он заберется обратно, чтобы показать молодняку несколько вариантов охоты.