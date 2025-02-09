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Китай удивил экспертов, построив таинственную подлодку
Западные эксперты, следящие за оборонной деятельностью Китая, заметили новую подводную лодку, чья конструкция отличается обтекаемой компоновкой без мачт и большими рулями в форме буквы «X». Официальное обозначение подлодки неизвестно.
По данным издания Naval News, новую китайскую подлодку обнаружили на спутниковых снимках на верфи Гуанчжоу. По предварительным оценкам, ее длина составляет примерно 45 метров, а ширина — пять метров.
Возможно, отсутствие мачты в конструкции подлодки связано с тем, что она представляет собой большой беспилотный подводный аппарат типа американской субмарины Orca XLUUV. Если это так, то китайский аналог превосходит по длине беспилотную подлодку США — примерно на 20 метров.
Новинку вполне смогут использовать для разведки, радиоэлектронной борьбы и уничтожения кораблей или подлодок предполагаемого противника.
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