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Олег Гончар
Олег Гончар
8 минут назад
Рейтинг: +622
Посты: 1823

Китай удивил экспертов, построив таинственную подлодку

Западные эксперты, следящие за оборонной деятельностью Китая, заметили новую подводную лодку, чья конструкция отличается обтекаемой компоновкой без мачт и большими рулями в форме буквы «X». Официальное обозначение подлодки неизвестно.

Сообщество
# Китай
# оружие
# подлодки
Художественное изображение новой китайской подводной лодки / © Naval News
Художественное изображение новой китайской подводной лодки / © Naval News

По данным издания Naval News, новую китайскую подлодку обнаружили на спутниковых снимках на верфи Гуанчжоу. По предварительным оценкам, ее длина составляет примерно 45 метров, а ширина — пять метров. 

Возможно, отсутствие мачты в конструкции подлодки связано с тем, что она представляет собой большой беспилотный подводный аппарат типа американской субмарины Orca XLUUV. Если это так, то китайский аналог превосходит по длине беспилотную подлодку США — примерно на 20 метров.

Новинку вполне смогут использовать для разведки, радиоэлектронной борьбы и уничтожения кораблей или подлодок предполагаемого противника.

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