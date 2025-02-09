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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
57 минут назад
Рейтинг: +945
Посты: 2031

Запуск частной орбитальной станции Haven-1 перенесли на полгода

Американская космическая компания Vast Space сообщила, что модуль Haven-1, который может стать первой частной орбитальной станцией, отправится в космос не раньше мая 2026 года. Первоначальный план предполагал запуск Haven-1 с помощью ракеты Falcon 9 на орбиту во второй половине 2025 года. 

Сообщество
# Haven-1
# Vast Space
# космос
# МКС
Основная конструкция станции Haven-1 проходит испытания в Мохаве, Калифорния / © Vast Space
Основная конструкция станции Haven-1 проходит испытания в Мохаве, Калифорния / © Vast Space

Но нет худа без добра. Представители Vast Space отметили, что основная конструкция станции Haven-1 недавно успешно прошла критически важные испытания на герметичность в условиях повышенного внутреннего давления.  

Модуль Haven-1 представляет собой конструкцию длиной 10 метров и диаметром три метра. Планируется, что вскоре после запуска орбитальная станция сможет принять четырех космических туристов в рамках первой месячной экспедиции Vast-1.  

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