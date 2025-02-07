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Китай использует ракеты-носители частных компаний для снабжения своей космической станции

В этом году Китай запустит на новых коммерческих ракетах-носителях два грузовых космических корабля для снабжения «Тяньгун». Это станет свидетельством того, что страна построила космическую экосистему.

Макет грузового космического челнока «Хаолун-1» со складывающимися крыльями / © CNSA

Грузовой космический челнок «Хаолун-1», разработанный Институтом проектирования и исследований самолетов Чэнду при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), запустят на ракете Zhuque-3 компании Landspace в третьем квартале 2025 года.

Длина «Хаолуна-1» составит 10 метров, ширина — восемь метров, грузоподъемность — 1,8 тонны. По возвращении на Землю он сможет приземляться на взлетно-посадочную полосу. Многоразовые возможности «Хаолуна-1» станут стимулом для научных исследований, проводимых на «Тяньгун», позволяя возвращать оборудование и результаты экспериментов.

Между тем грузовой космический корабль «Цинчжоу», разработанный Инновационной академии микроспутников Китайской академии наук (IAMCAS), стартует во время первого полета ракеты Kinetica-2 (Lijian-2) компании CAS Space не ранее сентября.

«Цинчжоу» — одномодульный грузовой космический корабль объемом 27 кубических метров, способный перевозить от 1800 до 2000 килограммов полезной нагрузки.