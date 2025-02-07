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Китай использует ракеты-носители частных компаний для снабжения своей космической станции
В этом году Китай запустит на новых коммерческих ракетах-носителях два грузовых космических корабля для снабжения «Тяньгун». Это станет свидетельством того, что страна построила космическую экосистему.
Грузовой космический челнок «Хаолун-1», разработанный Институтом проектирования и исследований самолетов Чэнду при государственной корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), запустят на ракете Zhuque-3 компании Landspace в третьем квартале 2025 года.
Длина «Хаолуна-1» составит 10 метров, ширина — восемь метров, грузоподъемность — 1,8 тонны. По возвращении на Землю он сможет приземляться на взлетно-посадочную полосу. Многоразовые возможности «Хаолуна-1» станут стимулом для научных исследований, проводимых на «Тяньгун», позволяя возвращать оборудование и результаты экспериментов.
Между тем грузовой космический корабль «Цинчжоу», разработанный Инновационной академии микроспутников Китайской академии наук (IAMCAS), стартует во время первого полета ракеты Kinetica-2 (Lijian-2) компании CAS Space не ранее сентября.
«Цинчжоу» — одномодульный грузовой космический корабль объемом 27 кубических метров, способный перевозить от 1800 до 2000 килограммов полезной нагрузки.
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Исследование сотен образцов древней ДНК показало, где и когда сформировалась общность ямной культуры, первых индоевропейцев, устроивших массовую экспансию на запад и восток и определивших облик современного человечества.
Физики из МФТИ и Объединенного института высоких температур РАН, работающие над фундаментальными проектами в области физики плазмы и управляемого ядерного синтеза, объявили о значительных продвижениях в изучении безнейтронной (без выделения нейтронов) реакции ядерного синтеза протон–бор. Исследование демонстрирует новый подход к синтезу, который может стать основой для создания экологически чистых источников энергии в будущем.
В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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