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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
6 минут назад
Рейтинг: +395
Посты: 838

Будущий гаджет OpenAI сможет заменить смартфоны

Компания OpenAI, создатель знаменитого чатбота ChatGPT, представила план по разработке нового устройства для своей системы генеративного искусственного интеллекта. Потенциально оно может заменить традиционные смартфоны. 

Сообщество
# OpenAI
# связь
# технологии
Логотип компании OpenAI / © Getty Images
Логотип компании OpenAI / © Getty Images

Инновационный гаджет, как отметила компания OpenAI, должен изменить взаимодействие людей с технологиями за счет передовых возможностей искусственного интеллекта, таких как распознавание голоса пользователя и обработка информации с беспрецедентной точностью.

К работе уже привлекли дизайнера Джони Айва, известного ключевой ролью в формировании эстетики iPhone.

Пока подробности о технических характеристиках устройства и дате его выпуска остаются в тайне.

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Александр Березин
4 часа назад
Имхо, на нем широкая улыбка, громадянин: https://www.vedomosti.ru/investments/news/2024/11/29/1078264-chistaya-pribil-gazproma

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