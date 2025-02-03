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Маск поддержал исследование странной формации на Марсе
Генеральный директор космической компании SpaceX Илон Маск поддержал идею отправить миссию на Красную планету для исследования необычной «квадратной структуры», которую запечатлел аппарат NASA — Mars Reconnaissance Orbiter (MRO).
Изображение необычной формации с четкими линиями и прямыми углами стало вирусным в Сети после его публикации на сайте Mars Image Explorer Университета штата Аризона и вызвало яростные споры на различных социальных платформах.
Сторонники теории заговора считают формацию артефактом древней марсианской цивилизации и сравнивают ее размеры с Великой пирамидой Гизы в Египте.
Геологи же объяснили, что подобные структуры встречаются и на Земле. В качестве примера они предложили обратить внимание на тысячи квадратных и прямоугольных лужиц с соленой водой, которые располагаются на перешейке, соединяющем полуостров Тасман с полуостровом Форестье в Тасмании (Австралия). Хотя эти впадины выглядят так, будто созданы человеком, они стали результатом редкого типа естественной эрозии осадочных пород. Аналогичные образования можно увидеть на Дороге гигантов в Северной Ирландии.
Илон Маск не остался в стороне от спора и заявил, что на Марс следует отправить астронавтов для проведения исследований.
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